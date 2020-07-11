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Коронавирусное ЧП на Херсонщине: на базе отдыха изолированы почти 200 человек

В Херсонской области Covid-19 нашли у сотрудника одной из баз отдыха.

11 июля 2020, 11:28
В Стрелковом из-за вируса из Китая на базе отдыха изолированы почти 200 человек – Новости Херсона
В Стрелковом из-за коронавируса на базе отдыха изолированы почти 200 человек / Facebook/moz.ukr

В селе Стрелковое Генического района Херсонской области на одной из баз отдыха зафиксирован первый случай заболевания китайским коронавирусом Covid-19.

Инфицирован 26-летний мужчина – сотрудник базы отдыха, говорится на странице Херсонской областной госадминистрации в Facebook.

По ее данным, все, кто был на базе отдыха, – 165 человек – находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором, им сделают ПРЦ-тест на коронавирус.

"Сейчас больной госпитализирован в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса не обнаружено, его состояние удовлетворительное", – отмечается в сообщении.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 11 июля диагностировали у 52 тысяч 843 человек, выздоровели 25 тысяч 661 пациент, а скончались 1 тысяча 372 человека. За сутки Covid-19 нашли у 800 человек.

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