Отказался надеть маску: в Испании самолет экстренно приземлился из-за украинца

Маска стала причиной экстренной посадки самолета / УНИАН

В Испании 6 августа рейс авиакомпании Air Europa совершил экстренную посадку в Малаге из-за гражданина Украины, который устроил бунт после требования надеть медицинскую маску.

"В связи с отказом пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который "неоднократно" предлагал ему надеть маску, соответствующий протокол (экстренная посадка, - ред.) был активирован", - сообщает издание El Periodico.

Отметим, информацию подтвердили в Ассоциации диспетчеров Испании. По данным ведомства, самолет запросил посадку в аэропорту Малаги из-за отказа пассажира выполнять инструкции экипажа.

Уточняется, что гражданин Украины совершал перелет с видимыми признаками алкогольного опьянения. Украинца сняли с рейса и передали сотрудникам Гражданской гвардии. Самолет впоследствии снова поднялся в небо и полетел в Мадрид.

Как ранее сообщалось, пассажиры поезда сообщением Киев-Трускавец устроили скандал, потребовав сделать остановку в Тернополе, который отнесли в "красную" зону по эпидопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в город Бахмут Донецкой области посетил местный супермаркет, в котором сделал покупки и проверил, как покупатели носят маски.