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Испания открывает границы для иностранных туристов после пандемии

23 мая 2020, 18:22

Граждане других государств смогут посетить страну с июля.

туризм
Испания открывает границы для туристов / фото: kupi-polis.at.ua

Иностранные туристы и граждане других государств смогут свободно посещать Испанию с июля 2020 года.

"Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - цитирует Интерфакс премьера страны Педро Санчеса.

По словам главы испанского правительства, туристы уже сейчас могут бронировать поездки, чтобы успеть выбрать удобное для себя время.

"Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам, - заверил премьер. - Испания ждет вас в июле".

Читайте такжеУкраинцам дали рекомендации по планированию летнего отпускаТакже Санчес рекомендовал испанцам активно планировать летний отдых и провести отпуск внутри страны.

Премьер добавил, что прерванный из-за вспышки коронавируса сезон Ла Лига возобновится с 8 июня.

Как известно, Испания вошла в число наиболее пострадавших от Covid-19 стран мира. Свыше 234 тысяч человек в стране заразились коронавирусом, скончались более 28 тысяч человек.

Напомним, с 1 июля 2020 года Грузия, одной из первых стран в мире, откроет свои границы для международного туризма.

Как ранее сообщалось, представители Европейской комиссии выпустили рекомендации по открытию внутренних границ ЕС, ранее заблокированных по причине пандемии коронавируса.

Новости Испании туризм туристы за границу
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