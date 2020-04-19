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Отчаянный шаг: Израиль решил резко ослабить карантин

19 апреля 2020, 00:11

Президент страны назвал ограничения, которые будут сняты уже с 19 апреля.

Нетаньяху
Нетаньяху заявил о существенном послаблении карантина / Фото: Reuters

В воскресенья, 19 апреля, Израиль идет на рискованный шаг и отменяет условия карантина и самоизоляции, которые ввели после вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телеобращении 18 апреля. Предприятия начнут возвращаться к работе, увеличив до 30% количество работающих сотрудников. Кроме того, список предприятий, которым разрешено работать, будет увеличен.

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Магазины, кроме торговых центров, начнут работать в прежнем режиме, включая электротовары, канцелярские и книжные магазины, оптику и другие. Также разрешат работать малому и среднему бизнесу, который предоставляет услуги.

Разрешены молитвы на открытом воздухе, до 10 человек с сохранением дистанции 2 метра. Также можно заниматься спортом вдвоем на расстоянии до 500 метров от места проживания. Остальные правила остаются без изменений.

Ранее Главред писал, что вирусолог Альбина Мельник рассказала об особенностях воздействия коронавируса на организм человека.

Она подчеркнула, что COVID-19 является необычным вирусом, а попав в организм человека, начинает "защищать" себя вакуолями и быстро размножаться.

Также напомним,  президент Владимир Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Израиль карантин коронавирус
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