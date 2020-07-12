В ВОЗ назвали причину "загадочной казахской пневмонии"

В ВОЗ объяснили причину "загадочной пневмонии" в Казахстане / GettyImages

В мире заговорили о "загадочной казахской пневмонии", которая намного кровожаднее, чем коронавирус. Однако в ВОЗ заявили, что проблема не в новой болезни, а в недостаточно эффективной диагностике Covid-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказал мнение, что случаи "просто не были правильно диагностированы".

Райан подчеркнул, что ВОЗ работает с властями Казахстана, чтобы детально изучить этот вопрос. В частности, проверяется качество тестирования на COVID-19 с целью убедиться, что результаты не были ложно отрицательными.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране "пневмонии неизвестной природы", пишет "Sputnik Казахстан".

В ответ министр здравоохранения рассказал, что за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля — свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4 процента.

Цой добавил, что за прошлый месяц число зафиксированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне прошлого года было зарегистрировано 274 смертельных исхода, сказал министр.

Токаев назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

Отметим, по состоянию на 12 июля коронавирус в Казахстане официально выявили у 58 253 человек. При этом жертвами COVID-19 стали всего 264 человека.

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее сообщалось, в Казахстане начала распространяться "новая смертельная пневмония".

При этом уточняется, что смертность от этой пневмонии "гораздо выше", чем от коронавирусной инфекции Covid-19. Уже известно о 500 случаях болезни, из них в критическом состоянии – 30 пациентов. В то же время Минздрав Казахстана только приступил к исследованиям образцов, чтобы понять, является ли новая пневмония – последствием коронавируса.