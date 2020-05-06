Ослабление карантина: как в Киеве заработает общественный транспорт

В Киеве планируют возобновить работу общественного транспорта / УНИАН

В Киеве на первом этапе ослабления ограничительных мер наземный общественный транспорт будет работать в ограниченном режиме.

Что будет с работой общественного транспорта после 11 мая

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, на первом этапе послабления (после 11 мая), речь идет о постепенном выходе из карантина, а не о полном снятии всех ограничений.

Он подчеркнул, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме.

Читайте такжеКогда в Украине откроют метро: у Зеленского назвали сроки"До 22 мая точно", - уточнил мэр столицы.

Смягчение карантина: новые маршруты и подвоз сотрудников до работы

В то же время Кличко пообещал, что в Киеве увеличат количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены.

"Увеличение маршрутов касаться электротранспорта. А бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы", - отметил он.

Когда в Киеве запустят метро и пригородный транспорт

Вместе с тем Кличко обратил внимание на то, что метро откроется по решению правительства, "и это будет не сразу".

Читайте такжеОткроют метро, магазины и кинотеатры: СМИ узнали, как в Украине отменят карантинМэр добавил, что пригородный транспорт правительство пообещало запустить в первую очередь - с началом послабления ограничительных мероприятий.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие метро в Украине предполагается в несколько этапов.

"На третьем этапе ослабления карантинных мер метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме", - подчеркнул он.