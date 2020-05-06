"Один больной заражает сотни": в Киевсовете оценили сроки запуска метро

В Киевсовете не исключили ослабления карантина / gazetavv.com

В Киеве не стоит ожидать быстрого возобновления транспортного сообщения, заявил председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей.

"Относительно транспорта, то давайте будем реалистами - скопление людей у нас больше всего в транспорте, на первом месте - метро. В частности, в переходе между ветками метро на Крещатике такое скопление, что один больной коронавирусом может заразить не одну сотню других пассажиров. Поэтому работа метро регулируется не городскими властями, а Кабмином, как и другой транспорт", - подчеркнул он.

Вместе с тем он не исключил, что в других городах и регионах может быть ослабление карантина в части транспортного сообщения, ведь есть райцентры, где не зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом.

Читайте такжеКак и когда в Украине откроют метро: Шмыгаль раскрыл деталиОтносительно работы столичного наземного транспорта, который сейчас обслуживает только определенные категории граждан, Гелевей считает, что его маршруты нужно усовершенствовать, поскольку в некоторые районы Киева очень трудно добраться, учитывая отсутствие метрополитена.

По поводу работы рынков в столице, председатель медицинской комиссии отметил, что при соблюдении санитарных норм рынки нужно было открыть еще после Пасхи. По его словам, при соблюдении всех норм и ограничений в период карантина рынки ничем не отличаются от магазинов, тем более, что к рынкам пока еще более строгие требования, чем к супермаркетам.

"Определенные карантинные требования нужно смягчать - дать возможность работать малому и среднему бизнесу, но более тщательно следить за соблюдением санитарных норм субъектами хозяйствования: измерение температуры, требования к маскам и использование перчаток как продавцами, так и покупателями", - высказал свое мнение Гелевей.

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Он также посоветовал киевлянам, несмотря на ослабление карантина с 11 мая, не расслабляться.

"Вакцину, в лучшем случае, изобретут к конце году. Но именно от соблюдения карантинных норм людьми на 90% зависит распространение коронавируса. И очень жаль, что люди начали расслабляться, думая, что пронесет. Не пронесет. И вопрос не только в ношении масок. Необходимо также соблюдать другие простые вещи, такие как: не касаться дверных ручек, кнопок лифтов, тщательно мыть руки", - добавил депутат Киевсовета.

Напомним, ранее со ссылкой на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко сообщалось о том, что в Украине работу метро панируют возобновить уже в конце июня или даже в начале июля.