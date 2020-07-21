Коронавирус в Киеве: четвертый день подряд нет ни одной новой жертвы COVID-19

По состоянию на вторник, 21 июля, в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, за минувшие сутки увеличилось еще на +73 человека.
В частности, заболели:
- 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет;
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;
- 5 девочек от 2 до 7 лет и 3 мальчика от 4 до 8 лет.
Заболели коронавирусом и трое медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом.
Жертвами COVID-19 стали 128 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы.
Коронавирус в Украине 21 июля
По состоянию на вторник, 21 июля, в Украине зафиксированы 60 166 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 20 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +673.
Жертвами COVID-19 стали 1 518 человек (+20 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 32 199 человек (+760 за сутки).