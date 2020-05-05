Карантин в Киеве: Кличко рассказал, что будет с массовыми акциями 8 и 9 мая

Из-за карантина в Киеве отменили массовые акции / УНИАН

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил о том, что массовые мероприятия в столице 8 мая - в День памяти и примирения и 9 мая - в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне в связи с карантином проводиться не будут.

"В связи с ограничениями массовые мероприятия в столице проводить не будут... Я понимаю, что многие люди в этот день поздравляли ветеранов, несли цветы к памятникам или ходили на кладбища к могилам родных... Но в этом году формат будет другим. Поэтому можно поздравить ветеранов, позвонив им. Вспомнить своих близких и поделиться их историями в социальных сетях", - подчеркнул он.

Он уточнил, что 8-9 мая в столице полиция будет нести службу в усиленном режиме, ей будут помогать представители Муниципальной охраны.

"И также хочу предупредить тех людей, которые планируют во время этих праздников политические акции и провокации: не стоит эти дни использовать для дестабилизации ситуации и собственного пиара", - подчеркнул добавил Кличко.

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Напомним, в Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 48 человек, в общем инфицированы 1 тыс. 583 киевлянина. В больницы столицы госпитализировано 8 пациентов, другие лечатся в самоизоляции под контролем медиков.