Самые опасные районы: где в Киеве бушует коронавирус – опубликована карта

В Киеве существует повышенная вероятность подхватить COVID-19 / УНИАН

Определены места в Киеве, в которых риски заразится коронавирусом являются наиболее высокими.

Среди районов, в которых с большой вероятностью можно подхватить COVID-19: Соломенская площадь, Печерск, Черная гора, Шулявка, Оболонская набережная и район аэропорта (бывший Жуляны).

Как подсчитали эксперты из центра Геоинформатика и устойчивое развитие, который работает при Киевской политехнике, на 23 процентах территории Киева существует повышенная вероятность того или иного контакта (например, встреча на тротуаре или в магазине) с людьми, инфицированными COVID-19.

Исследователи также предупредили киевлян и гостей столицы Украины, что на этой территории живет 35 процентов населения города.

/ arcgis.com

В то же время наибольшая концентрация заразившихся COVID-19 в Печерском районе — 6 человек на квадратный километр, добавили эксперты.

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Напомним, за сутки еще 65 киевлян заболели COVID-19, всего в столице зарегистрировано 770 подтвержденных случаев.