Хватит шастать: Кличко ужином в ресторане нарушил карантин

Мэр засиделся в заведении после 22:00, что запрещено законом.
Мэр Киева Виталий Кличко на протяжении последних нескольких месяцев призывал киевлян "не шастать" и строго соблюдать карантин, который он сам нарушил сразу по нескольким пунктам.
Как сообщает Telegram-канал Киев Сейчас, мэра поймали на нарушении карантинных норм в одном из столичных ресторанов.
Заметили Кличко жители Воздвиженки. Он поздно ужинал в ресторане Охота на овец в компании мужчины и двух девушек после 22:00.
Отметим, президент Владимир Зеленский получил штраф за нарушение карантинных ограничений во время его рабочей поездки в Хмельницкую область.
Напомним, в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен.
Позже президент заявил о том, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.
Затем Зеленский посетил город Каменец-Подольский Хмельницкой области в рамках двухдневного визита в регион и показал, что карантин не нарушил.