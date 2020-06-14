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Хватит шастать: Кличко ужином в ресторане нарушил карантин

14 июня 2020, 18:26

Мэр засиделся в заведении после 22:00, что запрещено законом.

Кличко
Кличко нарушил карантин / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко на протяжении последних нескольких месяцев призывал киевлян "не шастать" и строго соблюдать карантин, который он сам нарушил сразу по нескольким пунктам.

Как сообщает Telegram-канал Киев Сейчас, мэра поймали на нарушении карантинных норм в одном из столичных ресторанов.

Заметили Кличко жители Воздвиженки. Он поздно ужинал в ресторане Охота на овец в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

Отметим, президент Владимир Зеленский получил штраф за нарушение карантинных ограничений во время его рабочей поездки в Хмельницкую область.

Напомним, в Хмельницком Зеленский заказал кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Позже президент заявил о том, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.

Затем Зеленский посетил город Каменец-Подольский Хмельницкой области в рамках двухдневного визита в регион и показал, что карантин не нарушил.

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