Когда в Киеве откроют ТРЦ: Кличко назвал условия

ТРЦ откроют после запуска метро / Открытые источники

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в столице Украины откроют крупные торговые центры. По его словам, это произойдет после того, как снова запустится в работу метро. При этом владельцы ТРЦ должны будут строго соблюдать все санитарные нормы.

Кличко отметил, что местные жители должны беспрепятственно добираться до ТРЦ общественным транспортом.

"Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и к крупным торговым центрам. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", – цитирует градоначальника пресс-служба КГГА.

Вторым условием для открытия ТРЦ Кличко назвал снижение в столице количества больных коронавирусом и соблюдения владельцами и посетителями ТРЦ противоэпидемических требований.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, ​​и такие центры мы сможем открыть", – подчеркнул Кличко.

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Как сообщал Главред, за минувшие сутки в столице стремительно возросло число заболевших коронавирусом. По состоянию на 16 мая в Киеве уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19 (+153 человека за сутки). Больше половины людей, у которых подтвердили заболевание - воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.