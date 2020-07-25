В Киеве на Печерске расстреляли студентов из Азербайджана

В Киеве расстреляли иностранных студентов / УНИАН

В ночь на 25 июля в столице Украины было неспокойно. В Печерском районе Киева возле ресторана "Монтекки и Капулетти" произошла перестрелка.

Об этом сообщили правоохранители.

По информации, неизвестные обстреляли и ранили из пистолета двоих азербайджанских студентов – они учатся в Киевском национальном университете технологий и дизайна. На месте происшествия найдены гильзы 9 мм.

После чего правоохранители ввели план "Серена" по розыску автомобиля "Мерседес Гелендваген" с госномером 50RV100.

В восьмую городскую клиническую больницу Киев госпитализировали гражданина Азербайджана Ниджата Каримова с ранением в ногу. Его соотечественнику Азеру Адбасову 2000 года рождения, студенту КНУТД, оказана помощь без госпитализации, он также ранен в ногу.

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