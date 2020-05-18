Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата

Киев планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме / УНИАН

После 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, город планирует возобновить работу наземного общественного транспорта в обычном режиме.

"Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава и количество маршрутов наземного общественного транспорта", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Столичный градоначальник сообщил, что с 25 мая Киев готов возобновить и работу метро – местные власти ждут соответствующего решения правительства.

При соблюдении регламентов и условий безопасности в Киеве с 22 мая возобновят работу:

промышленные рынки;

большие магазины площадью до 1000 "квадратов";

спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.

С 22 мая в Киеве ослабят карантин / t.me/vitaliy_klitschko

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая, а с 12 числа Киев начал ослаблять ограничения и увеличил количество рейсов общественного транспорта. Также стало известно, как будет работать метро в Киеве после карантина.