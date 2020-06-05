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Попросил пассажиров надеть маски: в Киеве жестоко избили водителя трамвая

5 июня 2020, 15:54

Компания агрессивных пассажиров набросилась на водителя.

кулак, драка, избиение
В Киеве жестоко избили водителя трамвая / pexels.com

В Киеве разъяренные пассажиры жестоко избили водителя трамвая после того, как он отказался продолжать маршрут до тех пор, пока все не наденут защитные маски.

Как сообщает dtp.kiev.ua, после завершения посадки пассажиров на остановке на улице Курнатовского водитель и кондуктор трамвая попросили всех одеть защитные маски.

При этом одна из компаний пассажиров отказалась это сделать в грубой форме и набросилась на водителя.

"После этого водитель попытался нормально объяснить, что если они не оденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право, и трамвай будет стоять, пока не приедут копы. На это компания отреагировала крайне агрессивно, и накинулась с кулаками на водителя. Побили его сильно", - сказано в подписи к опубликованному видео.

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Водителя трамвая в бессознательном состоянии забрала с места происшествия машина скорой помощи. Прибывшая на место полиция не стала задерживать правонарушителей.

Напомним, в поселке Новый Свет аннексированного Россией Крыма покупатель жестоко избил продавщицу магазина.

Конфликт возник после того, как мужчина вместе со своей спутницей зашел в торговый зал, причем у них не было с собой медицинских масок.

новости Киева трамвай драка маски
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