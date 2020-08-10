Коронавирус в Киеве сбавил обороты: число новых зараженных за сутки снизилось

За сутки в Киеве выявили еще 66 зараженных / УНИАН

За последние 24 часа коронавирус в Киеве заразил меньше сотни людей. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 по состоянию на 10 августа составляет 9 564 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По его данным, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 66 человек.

В частности, заболели:

40 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет;

2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев в Деснянском районе.

Жертвами COVID-19 c начала эпидемии стали 147 человек.

Коронавирус в Киеве 10 августа / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине зафиксированы 81 957 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 9 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 008. Жертвами COVID-19 стали 1 922 человека (+25 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 44 359 человек (+387 за сутки).