Коронавирус атакует Киев: число новых зараженных серьезно возросло

За сутки в столице обнаружили еще +182 инфицированных / УНИАН

Коронавирус в Киеве продолжает активно заражать жителей города. За последние 24 часа обнаружены еще +182 случая заболевания.

По состоянию на среду, 12 августа, в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По его словам, за прошедшие сутки заболели:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;

8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели в том числе и пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 24, Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю.

За прошедшие сутки выздоровел 31 человек. В общем, коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.

Жертвами COVID-19 c начала эпидемии стали 147 человек.

t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433. Жертвами COVID-19 стали 1 970 человек (+19 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 45 686 человек (+752 за сутки).