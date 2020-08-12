УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус атакует Киев: число новых зараженных серьезно возросло

12 августа 2020, 10:29

В столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

карантин
За сутки в столице обнаружили еще +182 инфицированных / УНИАН

Коронавирус в Киеве продолжает активно заражать жителей города. За последние 24 часа обнаружены еще +182 случая заболевания.

По состоянию на среду, 12 августа, в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По его словам, за прошедшие сутки заболели:

  • 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
  • 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;
  • 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели в том числе и пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 24, Соломенском и Оболонском районах - по 21 случаю.

За прошедшие сутки выздоровел 31 человек. В общем, коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.

Жертвами COVID-19 c начала эпидемии стали 147 человек.

t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433. Жертвами COVID-19 стали 1 970 человек (+19 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 45 686 человек (+752 за сутки).

коронавирус Коронавирус Киев коронавирус новости коронавирус статистика коронавирус карта новости Киева Виталий Кличко коронавирус в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус атакует Киев: число новых зараженных серьезно возросло». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:42
Лукашенко – не Янукович: почему протесты в Беларуси обречены
10:31
"Россия этого очень хочет": Трамп назвал ключевую мировую проблему Видео
10:29
Коронавирус атакует Киев: число новых зараженных серьезно возросло
10:00
Трагедия в Мексике: погибли 13 человек, десятки пострадавших
10:00
iSpace.news - последние новости в финансовом мире новости компании
09:50
Как убрать живот: эта каша творит чудеса
09:44
В Беларуси "взяли" координаторов массовых протестов - госСМИ Видео
09:07
Новый глава военной разведки рассказал, что угрожает Украине
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 августа: приятные неожиданности и неожиданные проблемы Видео
08:53
Коронавирус в Украине 12 августа: за сутки - почти 1500 новых больных
08:43
Ученые назвали пять признаков смертельной формы COVID-19
08:40
Эксперт рассказал, кем Кремль планирует заменить Лукашенко
08:08
Почему Путин может не бояться протестов в Хабаровске мнение
07:59
Депутат Европарламента назвала Тихановскую "избранным президентом Беларуси"
07:35
Как прошла третья ночь протестов в Минске: силовики покинули город
07:01
Коронавирус в Украине и мире 12 августа: за сутки заразились 208 тысяч человек
06:54
Лукашенко стал анахронизмом и должен уйти мнение
06:26
Верещук станет заменой Тимошенко: астролог оценил шансы "слуг" в битве за Киев
06:04
"Дерни за веревочки": Лобода сверкнула грудью на провокационном фото
06:03
В Беларуси рассказали, будет ли комендантский час в стране
05:41
Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус Видео
04:54
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
04:33
"Шикарны вид!": DJ Nana показала пышную грудь крупным планом
04:31
Как уничтожить коронавирус дома и в офисе: ученые дали совет
04:08
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели
03:38
Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы
03:10
В Китае провели успешные испытания вакцины из убитого коронавируса Видео
02:43
В МИД жестко ответили на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
02:03
Как отрастить волосы: это растение делает чудеса Видео
01:30
Жесткий сценарий: Лукашенко до последнего будет держаться за власть – эксперт Видео
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
00:56
Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войну
00:37
Байден поддержал протестующих в Беларуси Видео
00:19
День молодежи: какой сегодня праздник 12 августа, приметы, именины
11 августа, вторник
23:57
Коронавирус в Украине и мире 11 августа: за сутки заразились 234 тысячи людей
23:42
Байден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократов
23:33
В ЦИК ошарашили условием проведения выборов на Донбассе
23:03
Баррикады и взрывы гранат: в Минске вновь начались столкновения, закрыто метро
22:32
ОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси
22:29
Люди, которые устают физически на работе, рискуют потерять память Видео
22:26
Следком Беларуси принял скандальное решение об авто демонстрантов
22:13
"Хруст костей": эксперт объяснил, как Украине избежать участи Беларуси
21:57
Рада согласовала дату внеочередного заседания - что рассмотрят
21:32
Минский Чекатило - конченный. И оправдывающие его - конченные тоже мнение Видео
21:30
Мартин Скорсезе подписал эксклюзивный договор с Apple
21:28
Бессонница: какие продукты кушать, чтобы быстро уснуть Видео
21:23
В МИД Беларуси признались, разглашают ли информацию о задержанных
21:10
Светлана Тарабарова назвала пол будущего ребенка Фото
20:59
1 сентября в Киеве: у Кличко рассказали, кому повезет сесть за парты
20:54
Массовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять