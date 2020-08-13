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Коронавирус в Киеве пересек "красную линию"

13 августа 2020, 10:32

В столице уже 10 тысяч и 2 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Карантин
За сутки число инфицированных возросло на +133 человека / УНИАН

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки убил еще двоих жителей столицы и заразил +133 человека. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.

По состоянию на четверг, 13 августа, в столице уже 10 тысяч и 2 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

За прошедшие сутки заболели:

  • 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
  • 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет;
  • 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 38, в Соломенском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев.

Коронавирус в Киеве 13 августа / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 13 августа, в Украине зафиксированы 86 140 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1592.

Жертвами COVID-19 стали 1 992 человека (+22 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 46 216 человек (+530 за сутки).

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