Коронавирус в Киеве пересек "красную линию"

В столице уже 10 тысяч и 2 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Коронавирус в Киеве за минувшие сутки убил еще двоих жителей столицы и заразил +133 человека. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян.
По состоянию на четверг, 13 августа, в столице уже 10 тысяч и 2 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.
За прошедшие сутки заболели:
- 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет;
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет;
- 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет.
Заболели в том числе и 6 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 22 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 38, в Соломенском - 19, в Деснянском районе - 16 случаев.
Как сообщал Главред, по состоянию на четверг, 13 августа, в Украине зафиксированы 86 140 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 12 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1592.
Жертвами COVID-19 стали 1 992 человека (+22 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 46 216 человек (+530 за сутки).