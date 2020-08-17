Коронавирус в Киеве 17 августа: почти 150 зараженных и новые смерти

За сутки в столице обнаружили еще +146 инфицированных / УНИАН

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на +146 человек. Двое больных умерли. В общем, коронавирус унес жизни 153 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По состоянию на понедельник, 17 августа, в Киеве уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние 24 часа заболели:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;

4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. В общем, коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, в Деснянском – 24, в Голосеевском районе - 20 случаев.

t.me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Украине 17 августа

По состоянию на понедельник, 17 августа, в Украине зафиксированы 92 820 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 16 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1464.

Жертвами COVID-19 стали 2089 человек (+21 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 164 человека (+342 за сутки).