Коронавирус в Киеве сбавил обороты: за сутки серьезно уменьшилось число новых больных

За сутки нашли 88 новых зараженных коронавирусом / УНИАН

За последние 24 часа в столице поставили еще 88 новых диагнозов коронавирус. Один человек умер. В общем, COVID-19 унес жизни 155 киевлян.

По состоянию на 18 августа в Киеве уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки заболели:

47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;

34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;

2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. В общем, коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.

t.me/vitaliy_klitschko

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Коронавирус в Украине 18 августа

По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине зафиксированы 94 436 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 616.

Жертвами COVID-19 стали 2 116 человек (+27 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 925 человек (+761 за сутки).