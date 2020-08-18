УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Киеве сбавил обороты: за сутки серьезно уменьшилось число новых больных

18 августа 2020, 11:02

В столице уже 10 538 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Киев,карантин
За сутки нашли 88 новых зараженных коронавирусом / УНИАН

За последние 24 часа в столице поставили еще 88 новых диагнозов коронавирус. Один человек умер. В общем, COVID-19 унес жизни 155 киевлян.

По состоянию на 18 августа в Киеве уже 10 730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки заболели:

  • 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;
  • 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;
  • 2 девочки - 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. В общем, коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.

t.me/vitaliy_klitschko

Читайте такжеВ МОЗ назвали четыре эпицентра COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине 18 августа

По состоянию на вторник, 18 августа, в Украине зафиксированы 94 436 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 17 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 616.

Жертвами COVID-19 стали 2 116 человек (+27 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 48 925 человек (+761 за сутки).

коронавирус Коронавирус Киев коронавирус в Киеве коронавирус карта коронавирус новости коронавирус в Украине новости Киева Виталий Кличко
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Киеве сбавил обороты: за сутки серьезно уменьшилось число новых больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:37
В Николаеве депутатов от ОПЗЖ забросали яйцами
11:30
Сверхъестественное 15 сезон: график выхода последних серий Видео
11:29
"Русский мир и месть": Аласания объяснил скандал со "Смуглянкой" к отбору на Евровидение
11:22
Коронавирус в Украине и в мире 18 августа: за сутки заразились 202 тысячи человек
11:16
Что убивает сексуальное желание: 14 причин Видео
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 августа: неожиданные новости и поддержка "шишки" Видео
11:02
Коронавирус в Киеве сбавил обороты: за сутки серьезно уменьшилось число новых больных
10:36
В МОЗ назвали четыре эпицентра COVID-19 в Украине Видео
10:24
"Безупречная служба": Лукашенко наградил силовиков Беларуси медалями Видео
10:14
Беларусь - вкусный тортик, который все хотят скушать. Даже Украина мнение
09:54
Мигрень: врачи назвали простое натуральное средство Видео
09:39
Преображение Господне 2020 – какие традиции важно соблюдать Видео
09:37
Канада отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси Видео
09:32
"Придется отвечать": на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования Видео
08:54
Коронавирус в Украине 18 августа: за сутки - более 1600 новых больных
08:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 августа: разгул бесов, победа или поражение Видео
08:48
От героя до изгоя: как изменилось отношение Украины к Лукашенко мнение
08:39
У Кравчука назвали дату новых переговоров по Донбассу в рамках Нормандского формата
08:29
Ученые выявили еще одну группу риска во время пандемии COVID-19
08:02
Лукашенко разменяет у Путина власть на новый СССР – Олег Жданов
07:58
Первый патент на вакцину против COVID-19 выдали в Китае
07:34
В США зафиксировали случай заражения чумой
06:56
У Беларуси есть два сценария: плохой и плохой мнение
06:30
Рост числа тяжелобольных: Украину накрывает вторая волна COVID-19 — врач Видео
06:15
"Для любителей вареников": блогерша топлес бесстыже засунула в рот вялый перчик
05:53
Ученые объяснили, почему пандемия COVID-19 грозит вспышкой ожирения
05:32
"Плетет сети вокруг жертв": астрологи предупредила, кому не стоит переходить дорогу
05:05
Ученые выяснили, какая ткань лучше всего защищает от COVID-19
04:50
Медики придумали новый и надежный способ борьбы с похмельем
04:30
Убивали украинцев: эксперт объяснил, почему Лукашенко отдал РФ боевиков Вагнера Видео
03:33
Ученые рассказали, чем опасен для здоровья недосып
02:54
Коронавирус уязвим: ученые нашли новое лекарство от COVID-19
02:25
В Польше рассказали, зачем Евросоюз вводит санкции против режима Лукашенко
01:31
Какой торрент скачать при выборе программы - лучшие клиенты для Windows
00:47
"Свои не нашла": экс-холостячка топлес в трусах мужа засветила грудь
00:34
"Это сделал один из вас": сестра Шерон Стоун подхватила коронавирус из-за нарушителей карантина
00:12
"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения Видео
17 августа, понедельник
23:57
В белорусском Гродно со скандалом уволили троих журналистов
23:50
Шахтер разгромно проиграл Интеру и вылетел из Лиги Европы Фото Видео
23:28
"Тайное" совещание Зеленского по Беларуси: СМИ раскрыли подробности Видео
23:27
Радостные новости: в Китае зарегистрировали первую вакцину от Covid-19 Видео
23:01
Посещение хасидами Умани: Аваков озвучил решение Кабмина
22:29
В Киевской области забили тревогу и ограничили проведение религиозных праздников
22:27
На Донетчине девушка пыталась продать своего грудного ребенка
22:20
Здоровье печени: худшие и лучшие продукты для ее здоровья Видео
22:03
Коронавирус в Украине и в мире 17 августа: за сутки заразились 219 тысяч человек
22:00
Как похудеть легко: эксперты назвали натуральную добавку Видео
21:59
Протесты в Беларуси: почему Украина зря спрятала голову в песок мнение
21:32
У Тихановской призвали белорусов ко всеобщей забастовке
21:29
Кровавые протесты в Беларуси: сколько человек пропало без вести Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять