Коронавирус в Киеве 2 августа: заразились еще больше сотни человек

Коронавирус в Киеве победили почти три тысячи человек/ УНИАН

По состоянию на воскресенье, 2 августа, в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на +110 человек.

В частности, заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 81 года;

47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;

2 девочки - 15 и 16 лет и 4 мальчиков от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 2, в Дарницком – 19, в Соломенском районе - 13 случаев.

За прошедшие сутки выздоровели 13 человек. В общем, коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 134 человека.

t.me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Киеве – статистика 1 августа

Китайский коронавирус COVID-19 по состоянию на 1 августа нашли у 101 жителя столицы, госпитализированы 23 человека.

Всего инфицированы 8 тысяч 342 человека (+101);

Всего скончались 134 человека (+2);

Всего выздоровели 2 тысячи 981 человек (+40).

Напомним, ранее сообщалось, какие тесты на COVID-19 существуют, какова их стоимость и перечень лабораторий в Киеве, где проводят тестирование.