Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к отметке в семь тысяч

По состоянию на понедельник, 20 июля, в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки число зараженных увеличилось еще на 77 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В частности, заболели:
- 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;
- 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.
В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян.
Больше всего количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18, в Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.
Жертвами коронавируса в Киеве стали 128 человек.
Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.
Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).