Число зараженных COVID-19 в Киеве приближается к отметке в семь тысяч

Жертвами коронавируса в Киеве стали 128 человек / УНИАН

По состоянию на понедельник, 20 июля, в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19. За минувшие сутки число зараженных увеличилось еще на 77 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, заболели:

36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет;

3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 2387 киевлян.

Больше всего количество случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 18, в Деснянском районе - 10, в Святошинском и Соломенском районах - по 9 случаев.

Жертвами коронавируса в Киеве стали 128 человек.

Коронавирус в Киеве - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на понедельник, 20 июля, в Украине зафиксированы 59 493 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 19 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +651.

Жертвами COVID-19 стали 1 498 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 31 439 человек (+ 560 за сутки).