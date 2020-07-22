Коронавирус в Киеве: стала известна свежая неутешительная статистика

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе / УНИАН

По состоянию на среду, 22 июля, в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у +132 жителей столицы, 14 из них - дети.

В частности, за сутки заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет;

61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет;

8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 35, в Соломенском – 17, в Днепровском районе -16 случаев.

Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолел 2521 киевлянин.

Жертвами COVID-19 стали 128 киевлян.

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Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 22 июля, в Украине зафиксированы 60 995 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 21 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +829.

Жертвами COVID-19 стали 1 534 человека (+16 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 33 172 человек (+973 за сутки).