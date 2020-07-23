Киев обогнал всю Украину по числу новых зараженных коронавирусом за сутки

По состоянию на четверг, 23 июля, в столице зафиксированы уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у +112 жителей столицы.
Среди заболевших:
- 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет;
- 2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки +25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.
Отметим, за минувшие сутки коронавирус диагностировали во Львовской области у 109 человек, в Ивано-Франковской — у 76, в Ровенской — у 71.
В целом, по состоянию на четверг, 23 июля, в Украине зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.
Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 22 июля, в Киеве были зарегистрированы 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.