Киев обогнал всю Украину по числу новых зараженных коронавирусом за сутки

Коронавирус в Киеве заразил еще пятерых детей / УНИАН

По состоянию на четверг, 23 июля, в столице зафиксированы уже 7278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у +112 жителей столицы.

Среди заболевших:

60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет;

2 девочки - 6 месяцев и 14 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки +25 человек. Всего коронавирус преодолели 2546 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 20, в Деснянском - 16, в Печерском и Соломенском районах - по 13 случаев.

Коронавирус Киев 23 июля - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

Отметим, за минувшие сутки коронавирус диагностировали во Львовской области у 109 человек, в Ивано-Франковской — у 76, в Ровенской — у 71.

В целом, по состоянию на четверг, 23 июля, в Украине зафиксирована 61 тысяча 851 случай заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 22 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +856.

Как сообщал Главред, по состоянию на среду, 22 июля, в Киеве были зарегистрированы 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.