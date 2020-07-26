Коронавирус в Киеве 26 июля: стала известна свежая статистика

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе / УНИАН

По состоянию на воскресенье, 26 июля, в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки еще у +95 жителей Киева обнаружили коронавирус. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В частности, за прошедшие сутки заболели:

40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

6 мальчиков от 3 до 14 лет.

Заболели коронавирусом в том числе и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 18, в Шевченковском - 13 и в Печерском районе - 11 случаев.

Жертвами коронавируса стали 129 киевлян.

Коронавирус в Киеве - статистика / t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, в Украине официально зафиксировали 64 849 случаев заражения китайским коронавирусом.