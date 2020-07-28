Еще больше сотни зараженных: в Киеве резко ухудшилась ситуация с COVID-19

Коронавирус преодолели 2830 жителей Киева / УНИАН

Коронавирус в Киеве снова набирает обороты. За минувшие сутки еще у 110 жителей города обнаружили заражение COVID-19.

По состоянию на 28 июля в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В частности, заболели:

45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет;

59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет;

2 девочки - 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45, в Оболонском и Днепровском - по 14, в Дарницком районе - 12 случаев.

Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян.

За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2830 жителей Киева.

t.me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Украине 28 июля

По состоянию на вторник, 28 июля, в Украине зафиксированы 66 575 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 27 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +919.

Жертвами COVID-19 стали 1 629 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 36 744 человека (+622 за сутки).