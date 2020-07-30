Киев установил антирекорд по числу зараженных COVID-19

В столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19 / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко озвучил свежие данные относительно ситуации с коронавирусом в Киеве.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у +199 жителей столицы - это самое большое количество за весь период пандемии, написал Кличко в своем Telegram-канале.

По состоянию на 30 июля в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;

2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.

"Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания", - уточнил мэр.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 132 человека.

t.me/vitaliy_klitschko

Коронавирус в Украине 30 июля – статистика

Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 30 июля, преодолел новую "красную линию".

Общее количество заболевших – 68 тысяч 794 человека (+1 тысяча 197)

Общее число жертв – 1 тысяча 673 человека (+23)

Общее количество выздоровевших – 38 тысяч 154 человека (+760).