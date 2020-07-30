Киев установил антирекорд по числу зараженных COVID-19

За сутки добавились 199 новых инфицированных.
Мэр Киева Виталий Кличко озвучил свежие данные относительно ситуации с коронавирусом в Киеве.
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у +199 жителей столицы - это самое большое количество за весь период пандемии, написал Кличко в своем Telegram-канале.
По состоянию на 30 июля в столице уже 8131 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели:
59 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
135 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет;
2 девочки - 7 и 16 лет и 3 мальчика от 3 до 12 лет.
"Такое количество больных связано со вспышкой коронавируса в общежитии Института специальной связи и защиты информации НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Там за минувшие сутки зафиксировали еще 81 случай заболевания", - уточнил мэр.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 95, в Деснянском – 28, в Днепровском, Оболонском и Голосеевском районах - по 14 случаев.
Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 132 человека.
Коронавирус в Украине 30 июля – статистика
Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 30 июля, преодолел новую "красную линию".
Общее количество заболевших – 68 тысяч 794 человека (+1 тысяча 197)
Общее число жертв – 1 тысяча 673 человека (+23)
Общее количество выздоровевших – 38 тысяч 154 человека (+760).