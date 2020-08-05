Коронавирус в Киеве резко активизировался: 150 новых заражений за сутки

В Киеве уже 139 жертв болезни / УНИАН

За последние 24 часа еще у +150 жителей столицы обнаружили коронавирус. Один человек умер, с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 139 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По состоянию на среду, 5 августа, в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет;

61 мужчина в возрасте от 20 до 79 лет;

5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27, в Соломенском районе - 23 случая.

t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине 5 августа взял новую "высоту". По состоянию на среду, 5 августа, в Украине зафиксированы 75 490 случаев заражения.

По сравнению со 4 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1271.

Жертвами COVID-19 стали 1 788 человек (+24 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 41 527 человек (+914 за сутки).