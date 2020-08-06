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Карантин в Киеве могут ужесточить: в столице - резкий всплеск заражений коронавирусом

6 августа 2020, 10:12

В столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

карантин
Киев может вернуться к строгим ограничениям из-за коронавируса / УНИАН

В Киеве стремительно растет число новых зараженных коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у +180 жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличкой в своем Telegram-канале.

За последние сутки три человека умерли. За весь период коронавирус забрал жизни 142 киевлян.

По состоянию на четверг, 6 августа, в Киеве уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За последние 24 часа заболели:

  • 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет;
  • 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 года;
  • 4 девочки от 3 до 16 лет и 7 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 44, в Соломенском – 26, в Деснянском районе - 22 случая.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", - сообщил Кличко.

t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, коронавирус в Украине поставил новый антирекорд. По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине зафиксированы 76 808 случаев заражения. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 318. Жертвами COVID-19 стали 1 819 человек (+31 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 42 524 человек (+997 за сутки).

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