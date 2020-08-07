"Это не страшилки": в Киеве обнаружили еще почти 200 новых случаев COVID-19

В столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом / УНИАн

В Киеве продолжает расти количество больных коронавирусом. За прошедшие 24 часа зафиксированы еще 186 новых случаев заболевания, 11 из них - у детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм- канале.

В целом, по состоянию на на пятницу, 7 августа, в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В частности, за прошедшие сутки заболели:

94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;

81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет;

7 девочек - от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. В общем, коронавирус преодолели 3163 жителя Киева.

Жертвами COVID-19 стали 142 жителя города.

"Ситуация с распространением вируса ухудшается. И это - не страшилки. Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных", - предупредил мэр города.

"И защитную маску носят не в кармане, а на лице! Надевайте маску в общественных местах, в транспорте. Держите также социальную дистанцию", - добавил Кличко.

t.me/vitaliy_klitschko

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Как сообщал Главред, коронавирус в Украине установил новый антирекорд. По состоянию на пятницу, 7 августа, в Украине зафиксирован 78 261 случай заражения. По сравнению с 6 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1453. Жертвами COVID-19 стали 1 852 человека (+33 за сутки). С начала эпидемии вылечились от коронавируса 43 055 человек (+531 за сутки).