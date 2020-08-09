Коронавирус в Киеве 9 августа: больше сотни зараженных и новые жертвы болезни

За сутки в Киеве от коронавируса умерли еще два человека / УНИАН

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки заразил еще +120 жителей столицы. Два человека умерли. За весь период эпидемии COVID-19 унес жизни 147 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграм-канале.

По его словам, по состоянию на воскресенье, 9 августа, в столице уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние 24 часа заболели:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет;

54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет;

4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24, Днепровском и Соломенском - по 17 случаев, в Голосеевском районе - 13 случаев.

t.me/vitaliy_klitschko

Как сообщал Главред, по состоянию на субботу, 8 августа, Киев и 8 областей Украины не могли ослабить карантин, так как эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствовала установленным критериям.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом.