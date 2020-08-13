В Киеве ужесточают карантин / УНИАН

Киев внесли в желтую зону карантина, решение накануне приняла специальная комиссия.

"Если мы говорим о городе Киеве, который относится к желтому уровню эпидемической опасности по показателям заболеваемости коронавирусом", - сообщил в рамках пресс-конференции министр здравоохранения Максим Степанов.

Уточняется, что правила желтой зоны начнут действовать с 00:00 17 августа.

В столице будут учреждены следующие правила карантина:

запрещено находится без маски или респиратора в общественных зданиях и транспорте;не более одного лица на 5 кв. метра в случае проведения массовых мероприятий;

заполненность кинотеатров и театров должна составлять до 50%;

разрешена перевозка пассажиров только на сидячих местах;запрещено посещение учреждений социальной защиты, где находятся люди преклонного возраста (кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно).

По словам министра, в столице был превышен показатель заболеваемости выявленных больных 40 на 100 тысяч населения за последние две недели.