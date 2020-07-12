Охраняла полиция: сын Авакова с депутатами развлекались на вечеринке

Александр Аваков нарушает карантин в ночных клубах / УНИАН

В Киеве в ночь на 12 июля в элитном ночном клубе Perfect Place состоялась крупная вечеринка, на которой присутствовал Александр Аваков – сын главы МВД Арсена Авакова.

Как пишет Сергей Лещенко в своем Telegram-канале, фешенебельную тусовку охраняли сотрудники полиции. Он утверждает, что в клубе Perfect Place этой ночью праздновали День рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.

"Причем на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки. А охранять было кого — ведь на Дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить", — подчеркнул журналист.

По словам Лещенко, на празднике также присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, действующий нардеп от партии Слуга народа Александр Бакумов и другие представители украинской политической элиты.

Журналист высказал мнение, что такое мероприятие с сыном Авакова "можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова".

Лещенко показал видео из клуба, на котором видно, что посетители мероприятия не носят маски, не соблюдают дистанцию и массово нарушают карантин.

Напомним, в Николаеве сотрудники Муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой сообщили о результатах рейда по соблюдению карантинных ограничений в ночных клубах. Стриптизерши в клубе выступали без масок.

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