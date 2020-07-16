В Киеве за сутки нашли еще больше сотни больных коронавирусом

Коронавирус в Киеве по состоянию на четверг, 16 июля, заразил уже 6613 жителей города. За минувшие сутки было обнаружено еще больше сотни новых случаев инфицирования.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В частности, заболели коронавирусом еще +116 жителей Киева. А именно:
- 62 женщины в возрасте от 21 до 86 лет;
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- две девушки - 15 и 17 лет и двое мальчиков, которым 6 и 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Дарницком районе – 21, в Деснянском – 20, в Голосеевском районе - 18 случаев.
Жертвами COVID-19 в столице с начала эпидемии стали 126 человек.
Коронавирус – статистика по Киеву на 15 июня
- Общее количество инфицированных – 6 тысяч 497 человек;
- Общее количество умерших – 126 человек;
- Общее количество выздоровевших – 2 тысячи 160 человек.
Напомним, ранее ученый Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил, что официально в Украине зарегистрированы более 55 тысяч случаев заражения COVID-19, однако в реальности число заболевших коронавирусом украинцев может достигать показателя более 185 тысяч человек.