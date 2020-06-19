Виновата Европа: Китай расшифровал геном пекинского Covid-19

Коронавирус вернулся в Китай / Фото pixabay.com

В Китае сделали анализ генома коронавируса, вспышка которого накануне была зафиксирована в Пекине, и показали, что завезен он был, скорее всего, из Европы.

Как информирует Reuters, Национальный центр по микробиологии Китая результаты своего исследования во Всемирную организацию здравоохранения.

В связи с обвинениями со стороны США в КНР решили детально проанализировать геном последнего штамма вируса и степень распространения новой вспышки инфекции. По предварительным результатам, пекинский коронавирус происходит из Европы, однако он отличается от того штамма, который сейчас распространяется на европейском континенте.

"Он старше, чем вирус, который распространяется в настоящее время в Европе", — говорится в заявлении.

Читайте такжеCOVID-19 атакует Китай: в Пекине коронавирус нашли в лососеВ Пекине заявили, что вирус снова попал в Китай по нескольким путям. Среди вариантов - он мог сохраниться в импортных замороженных продуктах питания или в какой-то темной, влажной среде. Именно поэтому очагом инфекции называют местный рынок фермерских продуктов Синьфади, где не проводили дезинфекцию.

По данным ученых, данные о геноме коронавируса были собраны на основе трех образцов: двух человеческих и одного из окружающей среды. Ученые продолжают исследования.

Напомним, Китай снова атакует коронавирус. Очагом заражения на этот раз стал Пекин. С 17 июня в городе повышен уровень экстренного реагирования на эпидемию COVID-19 с третьего до второго. В Пекине вводятся карантинные мероприятия.

Как сообщал Главред, вспышку коронавируса в Китае связывают крупнейшим в Азии оптовым продуктовым рынком Синьфади. Рынок закрыли после обнаружения на доске для разделки лосося инфекции коронавируса.