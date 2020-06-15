Вводят военное положение: в Китай вернулся Covid-19

В Пекине - вспышка коронавируса / Reuters

Китай бьет рекорды по количеству инфицированных коронавирусом - за последние сутки медики зафиксировали 67 случаев заболевания Covid-19.

Как сообщает издание NBD, вспышку связывают крупнейшим в Азии оптовым продуктовым рынком, который закрыли после обнаружения на доске для разделки лосося инфкцию коронавируса.

В Пекине местная власть жестко отреагировала на всплеск заболеваемости и ввела серьезные ограничения, вплоть до военного положения.

В провинции Хэбэй отменены занятия в школах и спортивные соревнования. В Пекине заблокированы десять кварталов, на улицах - тотальный контроль.

За последние полтора месяца в городе не фиксировали случаев заболевания, поэтому власти начали принимать экстренные меры. Заместитель мэра Юго-Западного района Фэнтай, где расположен оптовый рынок Синьфади, Чжоу Юцин был отстранен от должности за невыполнение служебных обязанностей и в настоящее время находится под следствием. Секретарь комитета компартии района Фэнтай Ван Хуа и генеральный директор Синьфади Чжан Юэлинь также были уволены.

Уточняется, что сейчас в китайской столице фиксируют очень жаркую погоду - столбик термометра не опускается ниже +30С. Однако даже жара не стала препятсвием для распространения коронавируса.