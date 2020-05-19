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Сколько стоит переболеть COVID-19: украинец поделился своим опытом

19 мая 2020, 10:27

Житель Кременчуга утверждает, что лечение от коронавируса в Украине не бесплатное.

врач,коронавирус
В больнице "Кременчугская" нечем лечить коронавирус / УНИАН

Лечение от коронавируса в Украине не такое уж и бесплатное, как об этом говорят некоторые чиновники Минздрава. Доказательство этому – история еще одного украинца, который переболел COVID-19. 

В частности, заплатить за лечение пришлось жителю Кременчуга Сергею – он рассказал подробности и представил в качестве доказательства чеки изданию Телеграф.

"Это ложь, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: все, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", – поделился украинец.

Сергей лежал в инфекционном отделении больницы "Кременчугская". С ним в одной палате также находился пациент, который тоже лечился за свой счет.

"Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А "Тамифлю", "Серрата", все остальное покупается за деньги… "Левофлоксацин" давали бесплатно, это капельница, еще глюкоза была бесплатная, тоже капельница. А дальше все за мои деньги – "Серрата" платная, "Пульмобриз" платный, "Тамифлю" тоже платное. "Азитромицин" тоже платный", – рассказал он.

Чеки на покупку лекарств
Чеки на покупку лекарств / telegraf.in.ua

По словам мужчины, врачи ничего не требовали, просто говорили, что у них ничего нет. Медсестра приносила Сергею список нужных лекарств, медикаменты покупали его родные. В целом, лечение от коронавируса обошлось жителю Кременчуга в 1329 грн, о чем свидетельствует предоставленный мужчиной чек.

Выписка из больницы с назначениями
Выписка из больницы с назначениями / telegraf.in.ua

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Напомним, ранее жена мужчины из Харькова, который заболел коронавирусом, рассказала - что в украинских больницах бесплатно, а за что - нужно платить.

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