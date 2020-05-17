Скандал с "бесплатным" лечением: украинец выложил 26 тысяч за лекарства от COVID-19

В реанимации пациенту прямо намекнули: хочешь лечиться – готовь деньги / Reuters

В Украине бремя затрат на лечение от коронавируса нередко ложиться на самих пациентов. О подобном случае рассказал житель Кропивницкого Анатолий Компаниец.

Мужчина подчеркнул, что был вынужден потратить на лечение коронавирусной инфекции более 26 тысяч гривен и теперь намерен компенсировать их по суду.

Компаниец лечился в Центральной городской больнице Кропивницкого. При этом уже в реанимации ему прямо намекнули: хочешь лечиться – готовь деньги.

В то же время главврач больницы Александр Артюх утверждает — лекарствами учреждение полностью обеспечено, и они для госпитализированных пациентов бесплатны.

По словам начальника городского управления здравоохранения Оксаны Макарук, жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных средств не поступало.

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"Были единичные случаи недопонимания, просили заменить закупленные за бюджетные средства препараты", — сказала она.

Чиновница добавила, что больницы используют только лекарства из Национального перечня, утвержденного МОЗ, а если пациент хочет получить другой препарат, то закупает его за собственные средства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал регионы-аутсайдеры по выплатам медикам.