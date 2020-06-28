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В Крыму произошла вспышка коронавируса: заболели десятки строителей

На полуострове Covid-19 нашли почти у 30 рабочих, поделился Аксенов.

28 июня 2020, 17:27
Аксенов сообщил, что в Крыму обнаружены десятки новых больных коронавирусом – Новости Крыма сегодня
В Крыму обнаружены десятки новых больных коронавирусом, сообщил Сергей Аксенов / Reuters

В захваченном Россией Крыму на протяжении субботы, 27 июня, китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 35 человек.

Большинство из заболевших – 28 человек, строители одной рабочей площадки, поделился так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его данным, всех заболевших госпитализированы, определен круг лиц, с которыми они контактировали, в отношении них проводятся профилактические мероприятия.

Аксенов добавил, что теперь в Крыму коронавирус подтвержден у 681 человека, а выздоровели 478 человек.

Напомним, РФ занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев Covid-19 – в стране найдены 633 тысячи 542 инфицированных, скончались 9 тысяч 60 человек, а выздоровели 398 тысяч 311 пациентов.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

новости Крыма коронавирус новости Сергей Аксенов
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