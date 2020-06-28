В Крыму произошла вспышка коронавируса: заболели десятки строителей

В Крыму обнаружены десятки новых больных коронавирусом, сообщил Сергей Аксенов / Reuters

В захваченном Россией Крыму на протяжении субботы, 27 июня, китайский коронавирус Covid-19 диагностировали у 35 человек.

Большинство из заболевших – 28 человек, строители одной рабочей площадки, поделился так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его данным, всех заболевших госпитализированы, определен круг лиц, с которыми они контактировали, в отношении них проводятся профилактические мероприятия.

Аксенов добавил, что теперь в Крыму коронавирус подтвержден у 681 человека, а выздоровели 478 человек.

Напомним, РФ занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев Covid-19 – в стране найдены 633 тысячи 542 инфицированных, скончались 9 тысяч 60 человек, а выздоровели 398 тысяч 311 пациентов.