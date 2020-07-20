Литва исключила Украину из "красного" списка стран: что это значит

Литва исключила Украину из "красного" списка стран / УНИАН

Коронавирус изменил правила путешествий, поэтому в одних странах украинцам рады, а другие пока под замком. В то же время власти Литвы исключили Украину из списка государств, после возвращения из которых требуется самоизоляция. Ранее было требование об обязательной изоляции в течение 14 дней по возвращению из нашей страны.

Об этом сообщает baltic-course.

Министерство здравоохранения Литвы заявило, что для возвращающихся из Хорватии жителей страны с понедельника обязательна двухнедельная изоляция для предотвращения распространения коронавируса, в свою очередь для прибывающих из Украины она не нужна.

Такой же порядок сейчас действует в отношении граждан Люксембурга, Португалии, Болгарии и Румынии. Прибывающим из Исландии и Испании с понедельника также будет рекомендовано изолироваться.

Добавим, что в Литве включили Украину в "красный" список стран риска 13 июля, но теперь это решение не действует.

Читайте такжеКонец ада: бывший эксперт ВОЗ рассказал, когда пандемия коронавируса реально завершитсяНапомним, ранее Министерство здравоохранения Украины изменило критерии стран "зеленой зоны" и увеличило порог активных больных COVID-19 с 40 до 55 человек на 100 тыс. населения.

Таким образом, в список добавились 9 новых стран, после возвращения из которых украинцы не должны будут проходить самоизоляцию. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на ежедневном брифинге 19 июля.

"После того, как был увеличен порог с 40 активных больных на 100 тыс. населения до 55 человек, в перечень стран из "зеленой зоны" добавились еще 9 государств", - сказал Степанов.