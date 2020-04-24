"Спасибо России": в Луганске из-за коронавируса "умерли" скорые – Штирлиц

В захваченном боевиками "ЛНР" Луганске убийственный коронавирус из Китая COVID-19 начал косить врачей и водителей скорой помощи.

Врачей и водителей скорой массово госпитализируют с подтвержденным диагнозом "коронавирус", поделился в своем канале в Telegram офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

По его словам, из-за этого в Луганске большинство скорых стоят в автопарках.

"Местные жители начали в пабликах "благодарить" Россию за их спасение и помощь...", – поделился военнослужащий.

Читайте такжеПасечник запретил пропускать людей в "ЛНР": названа датаРанее в "ЛНР" утверждали, что на подконтрольной боевикам псевдореспублики части Луганской области нашли 48 больных коронавирусом. Позже появилась информация, что на захваченной территории есть первая жертва вируса.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.