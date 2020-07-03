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Больницы заполнены почти на 100%: на Львовщине катастрофа с Covid-19

Обстановка в регионе вызывает опасения.

3 июля 2020, 23:41
Скорая, коронавирус
Во Львове катастрофическая ситуация с коронавирусом / Фото: УНИАН

Во Львовской области за последнюю неделю несколько уменьшилось количество выявленных положительных ПЦР-анализов на коронавирус, однако ситуация остается напряженной и больницы заполнены на 95%.

"Мы за эти дни наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. В частности, за эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня – 54", - говорит руководитель городского Львовского управления здравоохранения Владимир Зуб.

По словам чиновника, украинцы должны очень ответственно отнестись к соблюдению адаптивного карантина. Он подчеркнул, что у каждого есть сейчас возможность уберечь себя и близких от опасного и коварного заболевания Covid-19.

Читайте такжеНовая волна коронавируса: в Минздраве рассказали о срочных мерах"Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и, хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - рассказал Зуб.

Чиновник подчеркнул, что в больнице скорой помощи находится 70 человек, из них 5 - в реанимации, 4 - на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-ой больнице - более 80 человек, и еще 70 человек находится в 8-ой городской больнице. Эти цифры, отметил он, свидетельствуют о том, что ситуация серьезная и требует внимательного отношения к карантину.

Как известно, по состоянию на утро 3 июля во Львове и на Львовщине - 5882 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Из них 873 пациента выздоровели, 157 - умерли.

Напомним, во Львовской области стремительного увеличивается число людей с подтвержденным коронавирусом, заявил заместитель директора областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

Как ранее сообщалось, в Украине эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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