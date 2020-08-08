Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за Covid-19

В Польше обеспокоены усугублением эпидемии / Радио Польша

С 10 августа полностью приостанавливает прием документов Генеральное консульство Польши во Львове в связи с усугубившейся эпидемиологической ситуацией в ряде областей Украины.

"С 10 августа 2020 года приостанавливается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т. н. визовых центрах), заявлений на получение / продление действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих безотлагательного вмешательства консула", - говорится в сообщении на сайте Генконсульства.

По предварительным данным, выдача документов будет возобновлена с 17 августа 2020 года, если эпидемия коронавируса в Украине еще более не усугубится.

В консульстве подчеркнули, что режим работы консульства может быть изменен в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Читайте также"Никто не в шоке": эксперт рассказала, когда подскочит число заболевших COVID-19Как ранее сообщалось, за последнюю неделю в стране зафиксировали ряд антирекордов. По состоянию на субботу, 8 августа, Киев и 8 областей Украины не могут ослабить карантин, так как эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.

Напомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.