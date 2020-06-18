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Начальник Львовского военного госпиталя умер от Covid-19

У медика возникли серьезные осложнения вследствие заболевания.

18 июня 2020, 22:54
Иван Гайда скончался от коронавируса / Фото: Андрей Садовый \ Facebook

Во Львове 18 июня после инфицирования коронавирусом и возникновения осложнений умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19 умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных", — написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

Известному военному медику было 58 лет. Его смерть стала шестым случаем смерти медиков от коронавируса во Львовской области.

За прошедшие сутки в регионе выявили 171 случай заражения коронавирусом — это новый антирекорд.

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