В Николаеве закрыли ночной клуб из-за отсутствия масок у стриптизерш

В Николаеве сотрудники Муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой сообщили о результатах рейда по соблюдению карантинных ограничений в ночных клубах.

"Карантин? Нет, не слышали. Ночной стриптиз-клуб Dolls. Представители муниципальной охраны совместно с Госпродпотребслужбой проверили, как соблюдаются карантинных ограничений в ночное время развлекательные заведения. Оказалось — никак. Десятки девушек-танцовщиц и несколько посетителей. О масках здесь не слышали", - сообщили в Facebook представители Муниципальной охраны.

Правоохранители уточнили, что заведение за нарушение карантина приняли решение закрыть. В отношении владельцев составили административные протоколы, а танцовщицы за выступление без масок были отправлены домой.

"Напоминаем, что деятельность развлекательных заведений в ночное время строго ограничено. Соблюдайте правила безопасности и берегите здоровье!" — сообщили в охране.

Как ранее сообщалось, исполнительный директор ОО Союз потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал о критической ситуации, которая сложилась на пляжах на популярных украинских курортах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в курортном поселке Кирилловка Запорожской области туристов атакуют морские блохи.