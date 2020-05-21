Новости про коронавирус на YouTube будут цензурить: список запретных тем

За первое нарушение правил пользователь получит предупреждение, а вот после 3-х предупреждений его канал на YouTube закроют.
За недостоверные новости о коронавирусе на YouTube теперь будут наказывать.
Компания Google обнародовала сообщение, что на YouTube отныне запрещен "контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения".
За первое нарушение правил пользователь получит предупреждение, а вот после 3-х предупреждений его канал закроют.
В частности, нельзя выкладывать на YouTube ролики, в которых есть:
- ложная информация о способе передачи коронавируса, его профилактике, лечении и диагностике;
- призывы не обращаться к медикам при коронавирусе по рекомендации по лечению;
- призывы и поощрения лечить коронавирус самодельными лекарствами, молитвами или обрядами вместо обращения к врачу;
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- утверждения, будто COVID-19 не существует или что от этой болезни не умирают;
- утверждения о наличии вакцины против COVID-19 или лекарств, которые предотвращают инфицирование этим вирусом;
- заявления, что COVID-19 не вызывается вирусной инфекцией, не распространяется в определенных типах климата или географических регионах, не является заразной, или что определенные лица или группы лиц имеют к этому вирусу гарантированный иммунитет;
- утверждения, что отрицают эффективность указаний ВОЗ или местных органов здравоохранения касательно физического дистанцированирования и самоизоляции с целью уменьшить распространение заразы.
Ранее в ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса. Везде, где была первая волна COVID-19, возможна и вторая, отметили специалисты.