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Новости про коронавирус на YouTube будут цензурить: список запретных тем

21 мая 2020, 17:21

За первое нарушение правил пользователь получит предупреждение, а вот после 3-х предупреждений его канал на YouTube закроют.

Новости о коронавирусе на YouTube будут цензурить - список тем
Новости о коронавирусе на YouTube будут цензурить - список тем / Фото pixabay.com

За недостоверные новости о коронавирусе на YouTube теперь будут наказывать.

Компания Google обнародовала сообщение, что на YouTube отныне запрещен "контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения".

За первое нарушение правил пользователь получит предупреждение, а вот после 3-х предупреждений его канал закроют.

В частности, нельзя выкладывать на YouTube ролики, в которых есть:

  • ложная информация о способе передачи коронавируса, его профилактике, лечении и диагностике;
  • призывы не обращаться к медикам при коронавирусе по рекомендации по лечению;
  • призывы и поощрения лечить коронавирус самодельными лекарствами, молитвами или обрядами вместо обращения к врачу;

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  • утверждения, будто COVID-19 не существует или что от этой болезни не умирают;
  • утверждения о наличии вакцины против COVID-19 или лекарств, которые предотвращают инфицирование этим вирусом;
  • заявления, что COVID-19 не вызывается вирусной инфекцией, не распространяется в определенных типах климата или географических регионах, не является заразной, или что определенные лица или группы лиц имеют к этому вирусу гарантированный иммунитет;
  • утверждения, что отрицают эффективность указаний ВОЗ или местных органов здравоохранения касательно физического дистанцированирования и самоизоляции с целью уменьшить распространение заразы.

Ранее в ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса. Везде, где была первая волна COVID-19, возможна и вторая, отметили специалисты.

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