"Государство не хочет нас видеть дома": сотни украинцев застряли в ОАЭ

Сотни украинцев не могут вернуться домой из ОАЭ / Reuters

Из Объединенных Арабских Эмиратов уже более месяца не могут вернуться домой около 400 украинцев.

По словам находящегося в ОАЭ киевлянина Николая Товстоноа, он собирался вернуться 17 марта, однако его рейс отменили. Затем другой рейс МАУ 28 марта также отменили из-за закрытия границ в Украине.

"Поставили эвакуационные рейсы авиакомпаний flyDubai на 25 апреля и air Arabia на 28 апреля. Эти рейсы уже включали в тариф полностью обсервацию и стоил 870 долларов (из которых $320 за обсервацию. - Ред.) ", - рассказал Товстоног в комментарии Censor.net.ua.

По его словам, он приобрел билеты на flyDubai на 25 апреля, однако рейс отменила украинская сторона.

Читайте такжеСкандал с обсервацией: украинцы устроили беспорядки на границе"Консульство прямо написал в Facebook, что отмена была с украинской стороны. Внятно они не могут объяснить (почему отменили, - ред.). Они бы рады нас отсюда выпереть и забыть об этом как страшный сон, но они не влияют на службы в Украине", - добавил он.

По словам Николая, большинство украинцев, которые не смогли вылететь - это заробитчане. Он говорит, что украинцы не просят у государства о помощи, а просто возможность вернуться домой.

"Мы не просим какой-то помощи. Мы за свой счет пытаемся вернуться домой. Это никакие не дотации. От государства как такового ничего не требуется. Мы оплатили эту обсервацию и нам просто говорят "нет". Нас просто не хотят видеть дома. При том, что есть уже эта самоизоляция. Просто ставят отказ и я не понимаю почему", - говорит Николай.

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Он добавил, что надеется, что удастся вылететь 3 мая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что прибывшим из Майами украинцам поставили ультиматум из-за обсервации.