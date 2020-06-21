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Украинский морской курорт ужесточает карантин из-за Covid-19

Комиссия приняла решение об усилении ограничений.

21 июня 2020, 22:11
Карантина
Карантин в Одессе ужесточат / УНИАН

В Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 22 июня усилить карантин из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте города Одесса, общественном транспорте разрешат перевозить пассажиров только на местах для сидения.

Обязательным условияем пребывания в общественных местах будут маски.

Отметим, власти запретят работать заведениям оздоровления и отдыха детей, а также проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров.

Рабочий день в горсовете рекомендуют начинать с 10 утра или даже позже. Эта норма касается одесситов, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек.

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