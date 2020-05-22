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Covid-19 показал слабость Путина и России - Washington Post

22 мая 2020, 19:30

В США полагают, что глава Кремля хотел использовать пандемию в собственных целях, но потерпел фиаско.

Путин
Путин оказался слаб перед угрозой пандемии коронавируса / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в начале пандемии коронавируса предпринял попытку воспользоваться кризисом для демонстрации собственной эффективности и подтверждения в очередной раз влиятельности России.

Как сообщает Washington Post, российские СМИ твердили, что РФ выглядит на фоне пандемии гораздо увереннее США. Пропаганда сообщала о том, что из Москвы в американские города направляется помощь. Однако позже стало известно, что помощи не было, а гуманитарная помощь была реализована за деньги. Более того Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США вернуло в РФ десятки аппаратов ИВЛ, поскольку эта техника оказалась не пригодной для использования.

Авторы материала высказали мнение, что Путин долгое время формировал имидж России, как супердержавы. Поэтому провал во время пандемии коронавируса – это угроза самодержавию Кремля. По мнению экспертов, Москва показывала необъективную статистику и на самом деле инфицированных в России было гораздо больше, поэтому эта страна, вполне возможно, стала лидером по количеству зараженных коронавирусом.

Читайте такжеПесков госпитализирован с двусторонней пневмонией из-за Covid-19В статье указано, что Путин на протяжении многих лет тратил огромные средства на вооружение и поддержку военных конфликтов по всему миру. Он открыто игнорировал потребности жителей России, забывал о медицине, образовании, социальной сфере. В разгар пандемии он несколько недель не появлялся на публике, рассчитывая, что местная власть будет самостоятельно принимать решения. Позже он выглядел расстроенным, поскольку заболели несколько человек из его окружения, что также является свидетельством слабости.

На поведение Путина во время пандемии отреагировали и россияне. Рейтинг одобрения Путина упал до самого низкого уровня – 59% в апреле — с тех пор, как он пришел к власти в 1999 году. В том же месяце только 27% россиян заявили, что доверяют Путину в судьбоносных решениях.

"Без свободных и справедливых выборов у России есть два варианта — смена режима или усиление репрессий. Пренебрегая больницами, дорогами и школами, Путин увеличил возможности государства в одной области: контроль посредством принуждения. Поэтому, к сожалению, такой вариант наиболее вероятен", — резюмируют авторы статьи.

Напомним, жена пресс-секретаря РФ Татьяна Навка, которая около недели назад заболела коронавирусом, объявила, что исцелилась от смертельной болезни.

Как ранее сообщалось, помимо Пескова, коронавирус в России обнаружили у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра строительства Владимира Якушева, министра культуры Ольги Любимовой и главы правительства Михаила Мишустина.

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