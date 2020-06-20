Из-за карантина на Ровенщине запускают весь транспорт

Новости Ровно - карантин усилят, но транспорт запустят / УНИАН

В Ровенской области усиливают контроль над карантином. И в рамках карантинных мероприятий в городе Ровно решили запустить весь городской транспорт с 22 июня. Это делается, чтобы избежать скопления людей.

"Принято решение об усилении государственного надзора и контроля за соблюдением карантина. Особенно это касается контрольных функций Нацполиции и Госпродпотребслужбы в сфере надзора за заведениями общественного питания, транспортного сообщения, религиозных мероприятий, мест торговли", – сказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, об этом сообщает Ровенская ОГА 20 июня.

По словам Коваля, особый акцент в этой работе будет сделан на нелегальные перевозки.

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Коронавирус в Ровенской области

За последние сутки в области зафиксированы 84 новых случая коронавируса, утром в субботу – еще 29. Всего на Ровенщине 2805 человек заболели COVID-19, из них выздоровели – 53%. Умерли от коронавируса 55 человек.

Ранее были озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля. Адаптивный карантин в Украине предусматривает обязательное ношение масок и паспорта, если человек собрался на улицу.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.